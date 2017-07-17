Саргсян отказался говорить о своем будущем

За девять месяцев до завершения срока своих полномочий президент Армении Серж Саргсян вновь не уточняет, намерен ли он после апреля 2018 года занять пост премьер-министра страны.

В эфире программы «Р-Эволюция» телекомпании «Армения» лидер правящей Республиканской партии Армении подчеркнул, что в парламенте есть большинство, оно и выдвинет кандидатуру премьера.

«Я много раз искренне говорил, что никогда не задумывался о том, какой будет следующая сфера моей деятельности. Так же я продолжаю думать и сейчас. Есть еще уйма времени. А разве это существенно? В нашей стране имел место политический процесс — выборы. Наша страна перешла к парламентской форме правления. В парламенте есть большинство, и оно выдвинет своего кандидата на пост премьера», — сказал Серж Саргсян.