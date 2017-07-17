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Тысячи людей в банках пытаются обменять манаты на доллары Финансовый кризис в Туркменистане

 

Western Union ограничил возможность переводить деньги из Туркменистана. Теперь жители страны могут отправлять за рубеж не более 1 050 манатов ($300 по официальному курсу) в месяц. При этом функционируют только филиалы WU, расположенные в зданиях банков, около которых выстраиваются большие очереди из желающих воспользоваться услугами компании: люди записываются за неделю, а потом каждый день ходят подтверждать свое место, передает «Хроника Туркменистана».

Тем временем банки Ашхабада ввели новые ограничения на конвертацию туркменского маната в иностранную валюту, сообщает Радио «Азатлык» со ссылкой на свои источники в Туркменистане. Сообщения об очередных ограничениях на обмен валюты в стране последовали вслед за тем, как 7 июля президент Гурбангулы Бердымухамедов обвинил руководство банковской сферы страны в «допущении серьезных недостатков в работе» и уволил главу Минфина. На том же заседании было объявлено о решении правительства об объединении двух банков страны – «Президентбанка» и «Халкбанка».

По словам источников в Ашхабаде, в настоящее время банки, в частности в столице, не принимают денежные средства в манатах для последующего обмена на иностранную валюту.

«Например, во Внешэкономбанке у клиентов, получающих зарплату на банковский счет, спрашивают, какой банк обслуживает работодателя, и отправляют делать конвертацию именно туда, независимо, есть у клиента банка счет в банке работодателя или нет»,  рассказал источник в Ашхабаде на условиях анонимности.

У Центробанка дежурят полицейские. В очередях, которые стоят сутками, часто возникают перепалки и драки. В банк пускают не более пяти человек одновременно, остальные вынуждены ждать во дворе. Люди, стоящие в очередях, жалуются, что сталкиваются с проблемами даже после того, как им удается перевести деньги на счет. Иностранные банки берут высокий процент со снятых там денег. В России Сбербанк удерживает 6 процентов, Райффайзенбанк  3 процента.

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