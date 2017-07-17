В Иране предостерегли США от введения новых санкций

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил американскую сторону, что, если та приравняет КСИР к террористическим группировкам и введет новые санкции, это будет иметь последствия для войск США в регионе. Об этом сообщает Reuters.

«Приравнивать КСИР к террористическим группировкам и вводить новые санкции против КСИР — большой риск для Америки и ее военных баз и сил в регионе», — сказал начальник штаба ВС генерал-майор Мохаммад Бакери.

При этом он не уточнил, что именно может ждать американских военных в этом случае.

КСИР — иранская элитная военно-политическая группа, которая располагает миллиардными активами в стране. Она также имеет серьезное влияние на политическую систему Ирана, отмечает агентство.