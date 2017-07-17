Генпрокуратура о задержании «абшеронского стрелка»

14 июля ранее судимый житель Сумгаита Эльдар Агабала оглу Новрузов в знак протеста против расширения дороги в поселке Новханы, а также смены рекламных щитов на глазах очевидцев и в присутствии сотрудников ИВ Абшеронского района три раза открыл огонь из пистолета Макарова.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, по факту в следственном отделе Абшеронского РУП было возбуждено уголовное дело по статьям 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и 228.2.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК АР.

Сотрудники Управления полиции и прокуратуры района осмотрели место происшествия, были изъяты вещественные доказательства, назначены соответствующие экспертизы и приняты другие необходимые процессуальные меры.

Пистолет Макарова изъят сотрудниками Управления полиции Абшеронского района.

Э.Новрузову предъявлено обвинение по указанным статьям Уголовного кодекса, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.