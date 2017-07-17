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Американскими телевизионными академиями названы номинанты на «Эмми-2017»

 

Ежегодно в Америке вручается престижная телевизионная премия «Эмми», по своему значению эквивалентная статуэтке «Оскар» — только отмечаются ею не художественные полнометражные фильмы для проката, а кинокартины, транслируемые по телевидению. В 2017 году церемония вручения пройдет в середине сентября в Лос-Анджелесе. Тем не менее номинанты сезона названы уже сейчас — и в списке вполне ожидаемо присутствуют лучшие сериалы 2017 года.

Одним из претендентов на премию в номинации «Лучший актер комедийного сериала» стал Уильям Х. Мэйси. Признание зрителей ему принесла главная роль в сериале «Бесстыдники», доступном по адресу https://www.ivi.ru/watch/besstyidniki  https://www.ivi.ru/watch/besstyidniki.

Эта взрывная комедия повествует о буднях необычного семейства — отца, страдающего алкогольной зависимостью, и шестерых его детей. По воле обстоятельств вынужденный заботиться о своих отпрысках папаша со своей задачей справляется довольно скверно — но его эксцентричные выходки приводят к таким последствиям, что каждый раз зритель не знает, плакать или от души смеяться.

На официальное почетное звание «Лучший актер драматического сериала» претендует в том числе и Боб Одернкерк. Награду он может получить за свою роль в сериале «Лучше звоните Солу» — новой криминальной драме, рассказывающей о работе неудачливого адвоката. Сол едва сводит концы с концами, поскольку серьезные клиенты не пользуются его услугами. Но все меняется, когда становится известно, что у Сола есть одна особенность — все свои дела он ухитряется закрывать, не доводя их до судебного слушания. Это резко поднимает престиж адвоката в глазах клиентов. Кстати, сам фильм номинируется на звание «Лучший драматический сериал» и имеет все шансы на победу.

Премию в номинации «Лучший мини-сериал» в этом году может получить «Шерлок» — британский детективный фильм, основанный на рассказах Конан Дойла. Сериал представляет собой очень оригинальную трактовку классической истории. Несмотря на то, что его главными героями остаются Шерлок и его помощник, доктор Ватсон, действие сериала происходит в настоящие дни. Неудивительно, что «Шерлок» имеет такие высокие рейтинги — ведь смотреть его интересно и любителям старого английского детектива, и поклонникам современных криминальных драм.

Ознакомиться с фильмами, номинированными на «Эмми», и лучшими актерами 2017 года можно на видеопортале ivi.ru.

Сайт предоставляет возможность посмотреть сериалы в удобное время и в достойном качестве, а также почитать интересную информацию о съемках и актерах.

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