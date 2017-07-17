Подписаться на уведомления
 

Арестованного брата Роухани доставили в госпиталь

 

Брата президента Ирана Хасана Роухани, Хосейна Ферейдуна, задержанного накануне по подозрению в финансовых преступлениях, в понедельник перевели в частный госпиталь.

Как рассказал иранским СМИ представитель тегеранского центра по чрезвычайным обстоятельствам, Ферейдун предстал в понедельник перед судом, где ему стало плохо. Брат президента незамедлительно был отправлен в госпиталь к северу от столицы.

Накануне представитель Минюста Ирана Голлям Хосейн Мохсени-Эджеи сообщил журналистам, что брат Роухани был задержан по обвинению в финансовых преступлениях.

Представитель Минюста отметил, что судебное разбирательство продолжится, но задержанный может быть отпущен под залог, передает Интерфакс.

Хосейн Ферейдун был спецпосланником иранского президента на переговорах по ядерной программе страны.

721 просмотров


Старости
Армения захватила часть территории Грузии
Армения захватила часть территории Грузии haqqin.az из Тбилиси
Наша погода
Сегодня 37° / 22°
18 Июл 33° / 23°
19 Июл 34° / 23°
20 Июл 34° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9509 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Террористические атаки в Египте: пятеро убитых полицейских
Задымление в метро Нью-Йорка: есть пострадавшие
Одноногий мужчина спас девочку от трехметровой акулы
В Турции продлено чрезвычайное положение обновлено 19:30
Сирийский оппозиционер обвинил Израиль в поддержке террористов
Арестованного брата Роухани доставили в госпиталь
Ограничения на полеты между Грузией и Россией сняты
Американскими телевизионными академиями названы номинанты на «Эмми-2017»
Генпрокуратура о задержании «абшеронского стрелка»
В Иране предостерегли США от введения новых санкций
Тысячи людей в банках пытаются обменять манаты на доллары Финансовый кризис в Туркменистане
Саргсян отказался говорить о своем будущем
Президенты Азербайджана и Латвии на бизнес-форуме фото
Удастся ли Центробанку остановить инфляцию? наша аналитика
Мусульмане Индонезии решили тайно избивать геев
Парень бросился на рельсы в бакинском метро
Российские банкиры взбунтовались против Гарегина Тосуняна
Армения отказалась признавать русский официальным языком
В Венесуэле начались облавы на митингующих
В западных банках застряли 67 миллиардов долларов Ливии
В Баку пьяный водитель изрубил топором автомобиль ГАИ
Катар заинтересовался импортом продовольствия из Азербайджана
Лавров: «Мы учли интересы Израиля в Сирии»
Китайские корабли вошли в территориальные воды Японии
В Дашкесане брат зарезал сестру
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться