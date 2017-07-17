Арестованного брата Роухани доставили в госпиталь

Брата президента Ирана Хасана Роухани, Хосейна Ферейдуна, задержанного накануне по подозрению в финансовых преступлениях, в понедельник перевели в частный госпиталь.

Как рассказал иранским СМИ представитель тегеранского центра по чрезвычайным обстоятельствам, Ферейдун предстал в понедельник перед судом, где ему стало плохо. Брат президента незамедлительно был отправлен в госпиталь к северу от столицы.

Накануне представитель Минюста Ирана Голлям Хосейн Мохсени-Эджеи сообщил журналистам, что брат Роухани был задержан по обвинению в финансовых преступлениях.

Представитель Минюста отметил, что судебное разбирательство продолжится, но задержанный может быть отпущен под залог, передает Интерфакс.

Хосейн Ферейдун был спецпосланником иранского президента на переговорах по ядерной программе страны.