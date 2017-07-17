Сирийский оппозиционер обвинил Израиль в поддержке террористов

Представитель платформы сирийской оппозиции "Дамаск" Тарек Ахмад заявил, что Израиль возражает против перемирия в Сирии, поскольку поддерживает действующие в стране террористические группировки, передает РИА Новости.

"Израильтяне не только укрепляют свои границы на юге Сирии, они также сотрудничают с "Джебхат ан-Нусрой"* и связанными с ней террористическими группировками. На самом деле есть много доказательств их близкого сотрудничества на Голанских высотах и на южных границах Сирии", — заявил сирийский политик, добавив, что многие боевики лечатся в израильских госпиталях.

По словам Тарека Ахмада, Россия является единственной страной, которая обладает средствами влияния на стороны конфликта в Сирии, направленными в первую очередь на активизацию процесса урегулирования.

"Россия – единственное государство, которое работает со всеми сторонами. Конечно, Россия – союзник правительства Сирии, но у нее также хорошие отношения с реальной сирийской оппозицией. Кроме того, у РФ хорошие отношения с Израилем и Иорданией", — добавил он.

Ранее интернет-сайт газеты "Гаарец" со ссылкой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что Израиль возражает против согласованного США и Россией перемирия на юге Сирии, поскольку оно не препятствует закреплению в соседней стране сил Ирана и его сателлитов.