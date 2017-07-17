Парламент Турции в четвертый раз продлил на 90 дней действие режима ЧП в стране, введенного после попытки переворота в прошлом году, сообщает государственное телевидение Турции.

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Правительство Турции направило в Великое национальное собрание Турции законопроект о продлении срока действия режима чрезвычайного положения еще на три месяца, сообщает Anadolu.

Документ предусматривает продление режима ЧП на 90 дней, начиная с 01:00 19 июля 2017 года.

Чрезвычайное положение сроком на три месяца было впервые введено в Турции 21 июля 2016 года вскоре после предотвращения попытки переворота в стране.

Напомним, что в ночь с 15 на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 255 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.