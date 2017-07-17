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Террористические атаки в Египте: пятеро убитых полицейских

 

Пять египетских военных погибли и еще шесть получили ранения в результате подрыва бронемашин на севере Синайского полуострова в Египте, передает РИА Новости со ссылкой на сайт арабского телеканала Sky News Arabia.

Как сообщил телеканалу источник в силах безопасности Египта, речь идет о двух отдельных нападениях на полицейских на севере Синая. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Египет несколько лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов пострадали сотни полицейских и военнослужащих.

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Террористические атаки в Египте: пятеро убитых полицейских
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