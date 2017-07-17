Сегодня в Риге прошел азербайджано-латвийский бизнес-форум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Латвии Раймондс Вейонис приняли участие в церемонии открытия бизнес-форума, сообщает официальный сайт главы государства.

Главы государств выступили на бизнес-форуме.

Затем бизнес-форум продолжил свою работу обсуждениями.

В бизнес-форуме, организованном министерством экономики Азербайджана, Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Латвийским агентством инвестиций и развития с обеих сторон приняли участие до 200 предпринимателей, представлявших более 120 компаний.

На азербайджано-латвийском бизнес-форуме были выдвинуты предложения по развитию между двумя странами сотрудничества в различных сферах экономики.