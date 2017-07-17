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Дутерте решил помириться с исламистами

 

Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал ускорить принятие нового закона об автономии одного из регионов страны с целью прекратить насилие, передает Reuters.

В течение 20 лет между властями Филиппин, обычно представляющих христиан, и мусульманскими сепаратистами из группировки Moro Islamic Liberation Front (MILF) существовал военный конфликт, в результате которого гибли и мирные граждане.

В рамках закона мусульманские части южного острова Минданао будут превращены в автономный регион со своей исполнительной, законодательной и налоговой властями.

«Позволю себе сказать вам, мои братья... Я буду поддерживать и стараться ускорить принятие этого документа», — отметил Дутерте на церемонии по законопроекту.

Отмечается, что законопроект станет важным достижением для Дутерте, который 22 года был мэром одного из городов на острове Минданао и сделал заключение мирных договоров с мусульманскими сепаратистами приоритетом в работе властей, став президентом страны.

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