Дутерте решил помириться с исламистами

Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал ускорить принятие нового закона об автономии одного из регионов страны с целью прекратить насилие, передает Reuters.

В течение 20 лет между властями Филиппин, обычно представляющих христиан, и мусульманскими сепаратистами из группировки Moro Islamic Liberation Front (MILF) существовал военный конфликт, в результате которого гибли и мирные граждане.

В рамках закона мусульманские части южного острова Минданао будут превращены в автономный регион со своей исполнительной, законодательной и налоговой властями.

«Позволю себе сказать вам, мои братья... Я буду поддерживать и стараться ускорить принятие этого документа», — отметил Дутерте на церемонии по законопроекту.

Отмечается, что законопроект станет важным достижением для Дутерте, который 22 года был мэром одного из городов на острове Минданао и сделал заключение мирных договоров с мусульманскими сепаратистами приоритетом в работе властей, став президентом страны.