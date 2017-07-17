Компания-владелец взломанного хакерами канадского сайта знакомств для неверных супругов Ashley Madison, выплатит своим клиентам в США более 11 миллионов долларов, пишет газета Guardian.

В августе 2015 года хакеры выложили в открытый доступ данные пользователей сервиса для ищущих знакомств на стороне. Как выяснилось, более 15 тысяч адресов пользователей оказались зарегистрированы на военных и правительственных серверах.

Согласно неподтвержденной информации, два человека в Торонто, смерть которых связывают с утечкой личных данных с сервиса, покончили с собой после взлома сайта.

Компания Ruby Life Inc (бывшая Avid Life Media) согласилась на финансовое урегулирование претензий после ряда гражданских исков против сервиса.

В апреле 2016 года у компании сменилось руководство, а в июле стало известно, что регулирующие органы проверяют другое возможное нарушение, выявленное в ходе расследования кибервзлома. Сервис заподозрили в создании армии женщин-ботов, призванных создать впечатление широкого присутствия на сайте представительниц прекрасного пола.

Сайт знакомств создан для того, чтобы помогать супругам изменять своим вторым половинам. Девиз сайта — "Жизнь коротка. Заведи роман".