Сегодня от имени президента Латвии Раймондса Вейониса был дан официальный прием в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает официальный сайт главы государства.
Сегодня от имени президента Латвии Раймондса Вейониса был дан официальный прием в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает официальный сайт главы государства.
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