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Прием в честь Ильхама Алиева в Латвии фото

 

Сегодня от имени президента Латвии Раймондса Вейониса был дан официальный прием в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает официальный сайт главы государства.

 

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