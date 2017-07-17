УЕФА запретил армянские флаги на матче «Карабаха»

Завтра в Тбилиси в 21:00 состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между командами «Самтредиа» и «Карабах».

Учитывая неприятные инциденты, возникавшие в последние годы во время некоторых игр между грузинскими и азербайджанскими командами, «Карабах» обратился в УЕФА и к грузинскому клубу с целью предотвратить возможные провокации армян.

В ходе с представителями УЕФА и «Самтредиа» было принято решение пропускать на стадион лишь флаги Грузии и Азербайджана. Флаги Армении и непризнанной «НКР» на арену пропускать не будут.

Грузинская сторона также заверила, что предпримет максимум усилий, чтобы не допустить возможных армянских провокаций.

Напомним, что в первом матче «Карабах» обыграл «Самтредиа» со счетом 5:0.

Первые неприятности в ходе матчей между азербайджанскими и грузинскими командами случились летом 2014 года, когда жребий свел вместе «Нефтчи» и «Чихуру». Во время первого матча на бакинской «Баксель Арене» фанаты гостей осмелились вывесить плакат с картой Грузии, включающей в себя азербайджанскую территорию. Естественно, после вмешательства полиции плакат был убран, но это был первый тревожный звонок. Во время ответной игры в Тбилиси, в которой «Нефтчи» победил и вышел в следующий раунд, был развернут баннер на армянском языке.

Спустя год после противостояния «Нефтчи» и «Чихуры» в Лиге Европы жребий уготовил новое грузино-азербайджанское противостояние – между тбилисским «Динамо» и «Габалой». Первая игра состоялась в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе. Во время игры болельщики, как и год назад в Баку, вывесили баннер сепаратистского содержания. Они подняли плакат: «Мы помним. Загатала, Гах. 1921». После вмешательства представителей «Габалы», обратившихся к инспектору матча, плакат был снят.

Неприятности происходили и за пределами стадиона. Азербайджанских болельщиков окружила большая группа фанатов «Динамо», так называемых ультрас, побила их и отняла атрибутику. Эти же отморозки оскорбили государственную символику Азербайджана. Они распространили фотографии, на которых топчут отнятые у азербайджанцев флаги Азербайджана и клуба «Габала».

Понятно, что без ответа такое поведение грузинских болельщиков остаться не могло. Через неделю в Габале во время ответной встречи азербайджанские болельщики держали в руках плакаты с надписями «Борчалы принадлежит Азербайджану», «Сарван, а не Марнеули», «Бостандере, а не Рустави» и др. Был растоптан и сожжен флаг Грузии.

Есть большие подозрениях, что активное участие в провокациях принимали грузинские армяне. В связи с этим нынешнее обращение «Карабаха» в УЕФА выглядит весьма своевременным шагом.

Ранее на эту тему высказался генеральный директор SOCAR Energy Georgia, член исполкома АФФА Махир Мамедов, выразивший надежду, что предстоящий матч пройдет без эксцессов.

«Если два-три человека попытаются устроить какие-то провокации, то эти попытки будут сразу же предотвращены, - заявил Махир Мамедов. – Я помню, как два года назад, когда играли тбилисское «Динамо» и «Габала», пара-тройка нездоровых на голову людей развернули какие-то плакаты. И сразу же правоохранительные органы убрали эти баннеры. Это нельзя считать провокацией, потому что это была попытка мелкой группы.

Но нельзя исключать, что кто-то что-то пронесет в кармане на стадион. Конечно, SOCAR Energy Georgia, как азербайджанская структура в Грузии, должна держать руку на пульсе и быть готова к любым событиям. Лично я буду на стадионе и буду наблюдать за игрой воочию».