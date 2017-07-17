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Мэр Лондона готов встретиться с Трампом

 

Мэр Лондона Садик Хан готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом, если он посетит Великобританию. При этом градоначальник повторил, что, по его мнению, поездка американского лидера в Соединенное Королевство не должна носить статус государственного визита. Соответствующие заявления Хан сделал в опубликованном в понедельник интервью телекомпании CNN, передает ТАСС.

"Государственные визиты отличаются от обычных визитов, и я не считаю уместным для нашего правительства расстилать красную ковровую дорожку перед президентом США в то время, когда с его политикой не согласны многие в нашей стране", - сказал Хан.

При этом мэр отметил, что не будет отказываться от встречи с главой Белого дома, если представится такая возможность. "Если кто-то обладает взглядами, которые я, по моему мнению, могу изменить, то я готов сыграть свою роль", - пояснил Хан. "Если вы считаете, что невозможно быть одновременно мусульманином и гордым приверженцем западных ценностей, то я с радостью готов вас переубедить, будь вы репортером CNN или Дональдом Трампом", - добавил градоначальник.

Хан, ставший первым мусульманином, занявшим пост мэра Лондона, ранее уже предлагал отменить государственный визит американского президента в Великобританию. Причиной такого заявления стал ряд сообщений в Twitter, в которых глава Белого дома раскритиковал градоначальника за его слова, сказанные после терактов в британской столице.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники в британском правительстве информировал, что государственный визит Трампа в Великобританию откладывается и состоится в следующем году. При этом собеседники телеканала не исключили, что глава американской администрации еще до этого момента нанесет неофициальный визит в Соединенное Королевство, где он владеет двумя престижными курортами при гольф-клубах на территории Шотландии.

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