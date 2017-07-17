Осенью этого года Армения подпишет соглашение с Евросоюзом о расширенном сотрудничестве. Документ, который предполагается узаконить в Брюсселе на ноябрьском саммите «Восточного партнерства», уже готов, однако его текст пока не раскрывается.

Официальные лица Армении даже утверждают, что текст соглашения не будет обнародован и после его подписания. Общественность узнает о деталях принятых договоренностей лишь в начале следующего года.

Стоит напомнить, что в 2013 году президент Армении Серж Саргсян буквально накануне подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом в рамках инициативы «Восточного партнерства», после прямого указания президента В.Путина отказался от этой затеи и принял решение вступить в Евразийский союз.

Какие же перемены произошли с тех пор, что Саргсян вновь пошел на сближение с Брюсселем? Что сегодня думают об этом в Москве и даст ли она зеленый свет на подписание соглашения о расширенном сотрудничестве между Арменией и Евросоюзом?

Переговоры Армении с Евросоюзом по данному соглашению шли примерно год. С армянской стороны их вел замминистра иностранных дел Карен Назарян. Однако информированные источники утверждают, что главным лоббистом этого договора является зять президента Сержа Саргсяна - Микаэль Минасян.

М.Минасян считается западником и проевропейским политиком, работал ранее в европейских структурах и создал в Армении Европейское движение. Несмотря на то, что сейчас находится далеко от Армении, он по-прежнему держит "в ежовых рукавицах" политсистему Армении, часть бюрократического аппарата и контролирует большинство армянских СМИ.

Детали соглашения Армения с Евросоюзом держат в тайне, однако армянские официальные лица, в том числе и президент С.Саргсян, неоднократно заявляли, что подготовленный документ разительно отличается от соглашения об ассоциации Армении с Евросоюзом, которое планировалось подписать в 2013 году. Политическая часть договора осталась прежней, а вот экономическая была изменена. Так, редакции подверглись пункты о свободной торговле, поскольку Армения ныне является членом ЕврАзЭС.

Прежде события развивались следующим образом: переговоры по проекту соглашения об ассоциации продолжались 3,5 года, а документ должны были подписать в ноябре 2013 года, как и сейчас, на саммите «Восточного партнерства». Однако в сентябре того же года после звонка Владимира Путина Серж Саргсян вынужден был прервать свой отпуск и отправиться в Москву. После встречи с президентом России в Ново-Огарево С.Саргсян на пресс-конференции объявил, что Армения отказывается от ассоциации с Евросоюзом и вступает ЕврАзЭС.

СМИ в те дни писали, что В.Путин, дабы убедить С.Саргсяна не подписывать соглашение с Евросоюзом, пригрозил ему Карабахом и заявил, что Москва не будет препятствовать наступлению азербайджанских танков. Даже говорилось о том, что российский лидер продемонстрировал Саргсяну план наступления азербайджанской армии в Карабахе.

29 июня 2017 года в ходе обсуждения госбюджета Армении в парламенте депутат от блока «Царукян» Ваге Энфиаджян обратился с вопросом к заместителю главы МИД Армении Шаваршу Кочаряну - не ждет ли новое соглашение с Евросоюзом та же судьба, что и соглашение об ассоциации Армении с ЕС, учитывая печальный опыт 2013 года? То есть, не вмешается ли в последний момент Россия и в этот раз и не сорвет ли подписание нового соглашения?

Кочарян конкретно ничего не ответил, допустив лишь, что новое соглашение уже парафировано и что о результатах можно будет говорить лишь в начале следующего года.

«Мы планируем подписать это соглашение в ноябре в Брюсселе. Поживем – увидим», - заявил Кочарян.

Депутат от правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян на том же заседании парламента похвастался перед журналистами, что «Армения на шаг опережает Азербайджан в сотрудничестве с Евросоюзом». По его словам, Армения и Евросоюз уже парафировали соглашение о всестороннем и тесном сотрудничестве, а Азербайджан только начинает переговоры с ЕС. Когда один из журналистов напомнил ему про соглашение об ассоциации Армении с Евросоюзом, А.Ашотян заметил, что «сравнение неуместно».

«Параллели с прошлым не к месту даже с правовой точки зрения, потому что прежний документ не был парафирован. Прежний состав Европейской комиссии был намного жестче применительно к территории «Восточного партнерства» в плане взаимодействия с Россией», - заявил А.Ашотян.

Основатель сайта EurasiaNet известный аналитик Джошуа Кучера в своей статье пишет, что армянские и европейские дипломаты отмечают схожесть нынешних договоренностей с соглашением об ассоциации с Евросоюзом 2013 года, против которого выступала Москва. Аналитик утверждает, что несмотря на наличие ограничений в новом соглашении Армении и Евросоюза, официальный Ереван создает серьезную альтернативу сильной зависимости от России.

В то же время заместитель министра иностранных дел Армении и главный переговорщик по данному вопросу Карен Назарян в беседе с EurasiaNet заявил, что «в ходе консультаций со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Россией, мы объяснили, что разговор больше не идет о договоре о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле». Положение о свободной торговле, утверждал он, «было основным препятствием для подписания соглашения об ассоциации из-за нашего решения присоединиться к тогдашнему Таможенному союзу».

«Мы уже долгое время проводим многовекторную внешнюю политику, и наша цель – поддерживать очень сбалансированный диалог между нашими важными партнерами - Россией, Европейским Союзом и Соединенными Штатами», - добавил Назарян.

Российские официальные лица пока не делали публичных заявлений по этому поводу, но за кулисами «Лавров дал зеленый свет», сказал EurasiaNet европейский дипломат в Ереване, имея в виду министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Однако директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандерян не верит в то, что Москва дала добро на соглашение Еревана с ЕС.

«Ничего непонятно пока. Потому что завтра Россия вынет из кармана пистолет и положит его на стол, как она сделала это в 2013 году», - сказал А.Искандерян.

Не смотря на то, что соглашение держат в секрете, в нем есть пункт о Мецаморской АЭС. Неизвестно, о чем конкретно говорится в этом пункте, но не исключено, что он предусматривает какую-то помощь Евросоюза в эксплуатации станции, находящейся в аварийном состоянии. Вместе с тем имеется информация, что Россия хочет установить свой контроль над Мецаморской АЭС.

В настоящее время по этому поводу ведутся переговоры, детали которых неизвестны. Однако не исключено, что Россия хочет стать монополистом на энергетическом рынке Армении, контролируя не только распределительные сети, но и взяв в свою собственность единственного производителя электроэнергии в стране.

В принципе же, если исключить Мецаморскую АЭС, то пока Россия не возражает против остальных пунктов соглашения Еревана с ЕС.

«Русским в действительности нет дела до Армении. Их волнует военная база. Они хотят держать здесь своих солдат – на границе с Турцией, на границе с Ираном – и им очень хочется также послать своих миротворцев в Нагорный Карабах. Вот что их интересует», - сказал EurasiaNet вышеупомянутый европейский дипломат.

По его словам, Армения также скрупулезно следит за тем, чтобы сделка не противоречила ее обязательствам в рамках Евразийского экономического союза. Ереван так осторожничал, что дипломат даже в шутку перефразировал позицию Армении в переговорах с ЕС таким образом: «Мы готовы работать с вами, если только Россия не скажет нам, что нам это не подходит».

Так сказала ли Россия свое последнее слово в этом вопросе? Можно ли считать, что Лавров действительно дал Армении зеленый свет, выразив тем позицию Москвы?

На эти вопросы ответов пока нет, даже учитывая то, что Лавров является основным лоббистом Армении в России. Последнее слово должен сказать президент Владимир Путин, и не исключено, что ему что-то не понравится в соглашении Еревана с Евросоюзом.

Тогда, как говорит Искандерян, перед Саргсяном снова положат пистолет и вновь вынудят объявить, что соглашение с Евросоюзом не будет подписано. В результате имидж Саргсяна как вассала Москвы еще более укрепится и инициатива ЕС «Восточное партнерство» в очередной раз будет дискредитирована.

В противном случае непонятно, как может России понравиться это соглашение Еревана с ЕС, столь похожее на соглашение Украины с Евросоюзом об ассоциации, превратившее страну в арену войны? Большое предательство и закулисные тайные переговоры могут обернуться для Саргсяна очень рискованной игрой, и в этой ситуации Армении не стоит очень уж полагаться на российский МИД, надо ждать осени…