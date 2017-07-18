Зять Эрдогана обеспечит Азербайджан ударными беспилотниками

Азербайджан является одной из пяти стран, которые интересуются закупкой первых турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2, пишет в своей статье на портале «Иносми» военный обозревателя Илья Плеханов.

В статье рассказывается о практическом опыте этих беспилотников в войне Турции с боевиками ПКК.

Анкара активно работает над созданием своего собственного ударного беспилотника уже много лет. В дроне Bayraktar TB2 до 93% всех компонентов созданы в самой Турции, но в идеале правительство хотело бы иметь беспилотник, полностью собранный из собственных комплектующих.

В планах стандартное применение на данной машине турецких ракет MAM-L от компании Rokestan с боеголовкой весом в 10 кг по целям, удаленным на восемь километров, активное использование турецкого ударного беспилотника в военных действиях в регионе, а также экспортные поставки.

С сентября прошлого года первый оснащенный ракетами ударный дрон Bayraktar TB2 поставлен на боевое дежурство, а в марте этого года в Вооруженные силы Турции были поставлены еще шесть машин Bayraktar TB2, две из которых были предназначены именно для нанесения воздушных ударов, а не для сугубо разведывательных миссий. Сегодня в арсенале Турции 18 машин Bayraktar TB2.

В августе прошлого года в ходе испытаний полностью вооруженный Bayraktar TB2 провел в воздухе 24 часа и 34 минуты, преодолел расстояние в 4 040 километров и набрал высоту почти в 5,5 километров. Это является рекордом для беспилотных машин Турции и по сей день. На сегодняшний день дроны Bayraktar TB2 Турции налетали уже 17 500 часов.

За создание ударного варианта Bayraktar TB2 в компании Baykar Makin принялись лишь в 2009 году, после того как США отказались продавать Турции ударные дроны.

У Израиля был взят в аренду беспилотник Heron и на его базе Турция обкатывала свои разработки.

Так или иначе, пусть и на основе израильских технологий, по сути Турции удалось в итоге создать собственный действующий ударный беспилотник за семь лет, что является неплохим достижением. В беспилотнике сегодня полностью турецкая электронная начинка, системы контроля, ракетная установка — ранее все это покупалось за рубежом.

Одна из причин форсирования создания своих компонентов — это информационная безопасность системы и невозможность зарубежных производителей как-либо влиять на работу машин, программного обеспечения установленных компонентов, не говоря уже о банальной зависимости от зарубежных поставок комплектующих. Действующая же ракетная установка и ракеты были созданы и протестированы турецкими компаниями Baykar Makin и Roketsan всего за полтора года.

Недавно технический директор турецкой компании Baykar Makina Сельджук Байрактар заявил, что ударной машиной заинтересовались уже пять стран. Двумя из этих стран являются Азербайджан и Пакистан.

Стоит отметить, что Сельджук Байрактар с апреля прошлого года является зятем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Байрактар женат на младшей дочери турецкого президента. Они вместе учились в США.

Сегодня Сельджук Байрактар, которому еще нет и сорока лет, является одним из главных пропагандистов военного хайтека Турции и военных беспилотных систем.

Помимо Bayraktar TB2, в Вооруженные силы Турции в этом году могут быть поставлены и первые ударные беспилотники ANKA-S от другой турецкой компании — Tusaş Turkish Aerospace Industries (TAI). Речь идет о поставках десяти машин к концу 2018 года. Сообщалось, что ударный дрон данной модели прошел летные испытания в марте этого года. Таким образом, у Турции будет две вида своих ударных дронов.

Турция по сути вошла в элитный клуб нескольких производителей собственных ударных дронов, где неоспоримую пальму первенства держат США, Израиль и Китай, а Иран, Индия, Пакистан и ЮАР скорее всего уже в ближайшее время смогут доказать на деле, а не только в отрывочных сообщениях в СМИ, эффективное, и главное, постоянное применение своих ударных машин в реальных действиях.