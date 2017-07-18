Политолог Гагик Амбарян: «Армения должна разместить у себя базы НАТО»

Армянский политолог Гагик Амбарян подверг жесткой критике линию поведения России в отношении Армении. Он коснулся вопроса продажи Россией оружия Азербайджану, назвал российско-армянские отношения фарсом и обвинил русских в шантаже и мародерстве.

«Не так давно Серж Саргсян выражал недовольство в связи с продажами российского оружия Азербайджану, но Россия проигнорировала недовольство Армении и поставила Азербайджану оружия в объемах, которые по некоторым сведениям достигают 7 млрд. долларов, - цитирует Амбаряна lragir.am. - Россия вместе с Израилем являются главными поставщиками вооружений Азербайджану. Что касается заявления Сержа Саргсяна, если до сих пор это оружие не имело серьезных последствий, то завтра, в случае возобновления военных действий, последствия будут».

По его словам, никто не может гарантировать Армении, что это оружие не будет применено.

«Когда Азербайджан закупал «Солнцепеки», тоже никто таких гарантий не давал. Или «Камикадзе» у Израиля, которые во время апрельской войны нанесли большой урон. Нынешний характер армяно-российских отношений неприемлем. Россия, будучи нашим стратегическим союзником, игнорирует нас везде, где можно, начиная с продаж оружия нашему противнику и кончая непризнанием наших национальных водительских прав. Это говорит о кризисе в отношениях. Как бы ни утверждали Москва и Ереван, что все в норме, реальность иная».

Амбарян считает, что Россия шантажирует Армению, в том числе и в вопросе статуса русского языка, который стал актуален в последние дни.

«Присутствие российских монополистов на рынке Армении обретает характер мародерства. Форменный грабеж происходит в газовой сфере, в железнодорожном сообщении.

И при всем при этом Армения является единственной страной в ЕАЭС, водительские права которой не признаются Россией, только потому, что русский язык не признан официальным в Армении. Когда в свое время министр образования России предлагала переходить на кириллицу, у нас многие смеялись и заявляли, что это не может к нам относиться. Но теперь Москва периодически подвергает нас шантажу.

Думаю, власти Армении сами загнали себя в угол. Нам негде маневрировать, потому что все наши стратегические объекты - транспортные, энергетические, коммуникационные – принадлежат России. Мы доверили ей безопасность, даже оплачиваем коммунальные расходы российской базы в Гюмри и половину расходов российских пограничных войск в Армении. Хотя за свои военные базы в Сирии, Таджикистане, Казахстане, Киргизии русские вынуждены платить арендную плату. Мы предоставили Гюмрийской базе огромные площади, а солдаты базы стали сущей бедой для населения города».

Политолог заявил, что Армении следует быть жестче в отношениях с Россией и позволить НАТО разместить свою базу: «Если ваш сосед слишком свободно ведет себя в вашем доме, то его нужно либо выдворить, либо указать на место. Я думаю, нам нужно прежде всего заявить, что отныне расходы на базу в Гюмри русским придется нести самим. Кроме того, по примеру киргизского Манаса, Армении следует предоставить аэропорт, скажем, в Арзни, под небольшую базу НАТО.

Думаю, армяно-российские отношения – это просто фарс, нет никаких отношений. США предлагают другим странам – будете с нами, и все будет хорошо. Россия же говорит – не будете со мной, будет плохо. Это форменный шантаж».