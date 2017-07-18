США и Израиль заинтересованы в том, чтобы Иран не смог закрепиться на юге Сирии в результате перемирия, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, передает РИА Новости.

"У США и Израиля есть взаимная заинтересованность в том, чтобы Иран не закрепился с военной точи зрения в Сирии", — сказал Спайсер, комментируя заявление израильского премьера Беньямина Нетаньяху, который выступил против российско-американского соглашения о прекращении огня в САР.

При этом представитель Белого дома подчеркнул, что хотел бы видеть "продуктивное перемирие" в Сирии. По его словам, "необходимо продолжать дискуссии с премьер-министром Израиля по поводу его опасений".

Ранее Нетаньяху на пресс-конференции в Париже заявил, что соглашение о прекращении огня в зонах деэскалации создает условия для наращивания иранского присутствия в САР. При этом он высказал неудовольствие из-за того, что договоренности закрыли для иранских военных только приграничную зону с Израилем глубиной в 20 километров.

По информации СМИ, Тель-Авив также считает, что Тегеран планирует создать в Сирии авиационную и морскую базы.