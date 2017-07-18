На днях в Баку состоится встреча глав МИД Турции, Туркмении и Азербайджана. Формат абсолютно новый, но имеющий многообещающие перспективы.

В экономическом аспекте это прежде всего доступ Турции посредством Азербайджана к туркменскому газу. А через Турцию этот газ сможет выйти на мировые рынки. То есть не исключено, что Туркмения станет новым звеном TANAP.

Присоединение Туркмении к проекту транспортировки азербайджанского газа в Европу через Турцию, с одной стороны, явится дополнительной возможностью укрепить свою энергобезопасность, с другой — положительно скажется на туркменской экономике.

Организация турецко-азербайджанско-туркменской встречи на столь высоком уровне говорит о том, что три страны имеют общие интересы и нашли взаимоприемлемые точки соприкосновения. Объединение в энергетике усилий таких энергетических игроков, как Азербайджан и Туркмения вкупе с Турцией, предполагает новый расклад сил.

Более того, ресурсы, которыми Азербайджан и Туркмения обладают в энергетической области, а также транзитные возможности Турция могут привести к тому, что эти страны создадут своего рода «энергетическую тройку».

Энергетическое партнерство станет движущей силой и в других областях. Предпосылкой активизации Туркменистана может служить определенная озабоченность положением в энергетике, точнее – в экспорте своего газа на европейском направлении. Туркменистан намерен зафиксировать свою позицию на газовом рынке Европы.

Как известно, Туркменистан в вопросе экспорта газа всегда выдвигал условие продавать его «на своей границе». То есть к границе мы его доставим, а дальше как хотите. Поэтому до последнего времени реализация проекта трубопровода по дну Каспия так и не была осуществлена.

Помимо прочего, чтобы разрешить эту проблему, пять прикаспийских стран должны прийти к консенсусу, но когда это будет – не известно. Видимо, этот вопрос станет одним из главных на предстоящей встрече глав МИД.

Председатель Центра нефтяных исследований Азербайджана Ильхам Шабан, комментируя haqqin.az возможную повестку встречи, отметил, что Туркменистан для вывода своих углеводородов на мировые рынки уже осваивает новый маршрут через Азербайджан.

«При этом через Азербайджан Туркменистан направляет как сырую нефть, так и нефтепродукты. Сырая нефть после доставки в Баку танкерами поставляется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (ВТС) в турецкий терминал Джейхан. Туркменские нефтепродукты же экспортируются через азербайджанский терминал в Грузии – Кулеви», - напомнил Шабан.

В этом году туркменские власти приняли решение больше не использовать для экспорта сырой нефти российский терминал в Махачкале и весь объем (около 1 млн тонн) собираются теперь направлять на мировые рынки через Азербайджан. В прошлом году Туркменистан уже экспортировал посредством Азербайджана более 4 млн тонн нефти.

По словам эксперта, в настоящее время между Азербайджаном и Туркменистаном, а также Турцией и Туркменистаном налажены неплохие экономические взаимоотношения. При этом в основном развиваются такие сегменты, как транспортировка и энергетика.

Аналитик Центра евразийских исследований USAK Хасан Озертем вообще полагает, что у намечающегося союза большее будущее.

«Азербайджан и Туркменистан владеют большими запасами углеводородов, и в случае успешной реализации Транкаспийского газопровода Турция может превратиться в крупный энергетический хаб. Этот проект очень важен для региона. Сегодня азербайджанский газ транспортируется по двум трубопроводам. Если в будущем будет проведен газопровод по дну Каспийского моря из Азербайджана в Туркменистан, то от этого выиграют обе страны - Азербайджан и Турция как страны транзитеры»,- отметил политолог.

Между тем Озертем предвидит, что Иран и Россия как конкуренты будут всячески мешать реализации этого проекта используя экологические проблемы региона. Но в любом случае усиление формата Баку-Ашхабад- Анкара положительно повлияет на развитие всех трех стран.