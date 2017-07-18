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Коррупционный скандал в Иране: миллионы долларов за перевод спортсменов в Азербайджан

Автор: Отдел информации 

В Иране разгорается еще один крупный коррупционный скандал, в котором оказались замешаны чиновники из сферы молодежной политики и спорта, пишет газета «Аль-Ватан».

На прошлой неделе полиция провела спецоперации в ряде городов Ирана, в ходе которых были задержаны чиновники, спортивные тренеры и менеджеры. Задержанные обвиняются в получении крупных сумм денег от родителей молодых футболистов, для их отправки в футбольные клубы Азербайджана, Армении и Таиланда.

За то, чтобы пристроить своего сына в какой-нибудь футбольный клуб Азербайджана, родители должны были выложить гигантскую сумму в миллион долларов. Впоследствии, молодые спортсмены через Азербайджан и Армению отправлялись в страны Европы.

Расследование, к которому подключилось и одна из структур Корпуса стражей исламской революции (КСИР) также выявило случаи, когда молодые спортсмены под предлогом отправки в зарубежные клубы подвергались сексуальной эксплуатации.

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Коррупционный скандал в Иране: миллионы долларов за перевод спортсменов в Азербайджан
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