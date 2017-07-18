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Трамп сел за руль пожарной машины видео

 

Президент США Дональд Трамп посидел за рулём пожарного автомобиля — как сообщает C-SPAN, он сделал это в рамках продвижения американских товаров, когда совместно с вице-президентом Майком Пенсом делал осмотр производящихся в стране транспортных средств.

Автомобили были представлены в ряду национальных товаров, привезённых на смотр со всех 50 штатов. За рулём пожарной машины президента США сфотографировал представитель президентской администрации Шон Спайсер.

Сам же Трамп, став на время "пожарным", незамедлительно потребовал "сюда огня". А после, продолжая присутствовать на представлении повседневных товаров, ещё и примерил ковбойскую шляпу.

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