Президент США Дональд Трамп посидел за рулём пожарного автомобиля — как сообщает C-SPAN, он сделал это в рамках продвижения американских товаров, когда совместно с вице-президентом Майком Пенсом делал осмотр производящихся в стране транспортных средств.

President Trump in fire truck.

Reflection of Press Secretary Sean Spicer #caughtgrammin'. pic.twitter.com/klwNZaEiNY — CSPAN (@cspan) 17 июля 2017 г.

Автомобили были представлены в ряду национальных товаров, привезённых на смотр со всех 50 штатов. За рулём пожарной машины президента США сфотографировал представитель президентской администрации Шон Спайсер.

President Trump puts on a cowboy hat. pic.twitter.com/oqJoRvxGXQ — CSPAN (@cspan) 17 июля 2017 г.

Сам же Трамп, став на время "пожарным", незамедлительно потребовал "сюда огня". А после, продолжая присутствовать на представлении повседневных товаров, ещё и примерил ковбойскую шляпу.