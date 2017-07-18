В Венесуэле продолжается борьба оппозиции за отстранение от власти Николаса Мадуро, непопулярного президента, неудачливого преемника Уго Чавеса. Избежав отставки в прошлом году при поддержке Верховного суда, Мадуро сейчас пытается окончательно избавиться от влияния Национального собрания, где существует устойчивое оппозиционное большинство. Для этого на 30 июля назначено голосование за созыв Конституционной ассамблеи, наделенной правом написать новую Конституцию страны.

Коалиция оппозиционных партий «Демократическое единство» ответила на это организацией неофициального референдума, который прошел в понедельник. На фоне многомесячных столкновений с полицией, жертвами которых с апреля стало около ста человек, было непростой задачей. По данным «Демократического единства», в голосовании приняло участие больше 7 миллионов человек, подавляющее большинство которых высказались против созыва Конституционной ассамблеи, за то, чтобы военные встали на защиту Конституции и за досрочную отставку Мадуро, официальный срок президентства которого заканчивается только в начале 2019 года.

Понятно, что власть заявляет о нарушениях при голосовании и подсчете. И действительно, голосовать можно было только на двух тысячах участков, в то время как на президентских выборах 2015 года их было открыто 14 тысяч. Оппозиционеры отмахиваются: у них на подготовку было всего две недели, да и абсолютный результат тут неважен, главное, нужно было показать режиму, что народ не приемлет затею с переписыванием Конституции.

«Демократическое единство» и Национальная ассамблея пообещали превратить за оставшееся до 30 июля время в непрерывную череду акций гражданского неповиновения, блокируя дороги, устраивая пикеты и сидячие забастовки, общенародную забастовку и марш протеста к президентскому дворцу. Очевидно, уровень противостояния еще больше повысится, неизбежно возрастет и число жертв. Ситуация все больше развивается по силовому сценарию, и недаром оппозиция взывает к армии, чтобы та вмешалась на ее стороне.

Со времен Чавеса венесуэльские военные как следует прикармливались властью, прямо или косвенно допускались к бюджетным потокам, и терять свои прибыли армейская верхушка не хочет. Но экономическое положение в стране становится просто катастрофическим, и делить руководящим коррупционерам уже почти нечего.

В этих условиях до среднего офицерского состава долетают уже крохи, что может послужить взрыву их недовольства и выступлению на стороне оппозиционных сил. Что касается представителей других социальных слоев, то бесперспективность гонит их прочь из страны. В Латинской и Центральной Америке резко вырос поток беженцев из Венесуэлы. Это совершенно необычная ситуация, тут привыкли, что десятилетиями люди стремились попасть в богатую нефтью страну, где жизненный уровень был намного выше, чем у соседей. Так, из неблагополучной Колумбии, где не прекращалась война с наркомафией и партизанами, постоянно люди перебирались в Венесуэлу.

А теперь по самым скромным подсчетам около 300 тысяч граждан Венесуэлы уехали в Колумбию, некоторые называю цифру до полутора миллионов. Семь процентов из тридцатимиллионного населения Венесуэлы сейчас живет за границей. Причем выбрались из страны в первую очередь высококвалифицированные кадры, тем самым усугубив безнадежное экономическое положение Венесуэлы, которая, похоже, на долгие годы погрузилась в хаос и бедность. И это страна, где самые большие залежи нефти на планете.