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Армения перекрывает поступление воды в Азербайджан оперативно

Автор: Сюзан Джагинян, отдел Армении 

Едва президент Армении Серж Саргсян 15 июля подписал закон о дополнительном заборе воды из озера Севан, принятый парламентом, как в Армении сразу нашли врага, который в этом виновен. И, как и следовало ожидать, этим врагом оказался Азербайджан. И теперь в Ереване обсуждают вопрос: как перекрыть воду Азербайджану, мол слишком много утекает к азербайджанцам.

Напомним, что в связи с законопроектом о выделении 100 кубических метров воды из озера Севан для орошения, прозвучало множество разных мнений. Эксперты, в том числе директор общественной организации «Леса Армении», юрист-эколог Назели Варданян, считали, что это решение принято с нарушением закона об озере Севан.

Как отметил эколог, по закону из озера не только нельзя выделять воду на орошение земель, но и, постоянно должны реализовываться соответствующие программы в целях повышения уровня воды в Севане.

«Баланс Севана не должен быть негативным. Приоритет должен отдаваться биоразнообразию, которого больше нет. Все программы, проводимые с Севаном, должны пройти экспертизу, как со стороны экологов, так и со стороны специальной комиссии по вопросам Севана, созданной в Академии», - пояснила Варданян, добавив при этом, что в решении не было сказано ни слово о сельчанах.

озеро Севан

Варданян заявила, что для обоснования решения правительства Армении дело дошло аж до фальсификации данных. С ее слов уровень воды в озере поднялся на 4,59 метров, и имеется повышение на 6 миллиардов кубических метров, что не соответствует действительности.

И вот решение проблемы, со слов замминистра экологии РА Эрика Григоряна, которого цитирует «Новости Армении»: Надо эффективнее управлять водой – она миллиардами кубов уходит в Азербайджан.

По его словам, нужны долгосрочные решения по сохранению и сбережению воды на нужды орошения. В этом случае можно будет снизить нагрузку и на озеро Севан. «Вода наших рек миллиардами кубометров уходит в Аракс (Араз – Ред.) и вливается в Каспий. Мы должны лучше использовать ее сами. Здесь нужны решения не на один-два года, а надолго», - отметил армянский чиновник.

Здесь, пожалуй, стоит отметить, что Армения не ратифицировала Водную конвенцию ООН, касающуюся трансграничных вод, в отличие от Азербайджана. И Минэкокологии Азербайджана уже не раз сообщало, о том, что воды, поступающие в Куру из Армении – загрязнены. А теперь в Армении на уровне замминистра экологии вообще говорят о намерении перекрыть поступление воды в Азербайджан.

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