Турцию и Израиль свяжет газопровод. Так решили правительства двух стран после предварительных переговоров на энергетическом конгрессе в Стамбуле министра национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Юваля Штайница и его турецкого коллеги Берата Албайрака.

Как отметил Штайниц, предназначение нового трубопровода - поставки газа в ЕС. Переговоры по этому поводу велись между Турцией и Израилем давно, но к согласию правительства двух стран пришли только после четырех туров переговоров. Ожидается, что вскоре будет подписано окончательное соглашение.

Труба протянется от израильского месторождения «Левиафан» на шельфе Средиземного моря до побережья Турции и далее до газопровода TANAP. Более того, Израиль обсуждает возможности строительство второго трубопровода - через Кипр и Грецию в Италию. Штайниц утверждает, что Израиль располагает необходимыми ресурсами для загрузки двух газопроводов.

«Левиафан» является крупнейшим месторождением газа в Израиле. Изначально его запасы оценивались в 620 млрд куб. м., но позже оценка было понижена до 500 млрд куб. м.

Между тем, по мнению многих экспертов, в ЕС сознают, что газовых ресурсов Азербайджана недостаточно для обеспечения эффективной эксплуатации «Южного газового коридора» и выхода из российской зависимости, и рассматривают возможности альтернативных поставок. Серьезные надежды Европа возлагает на Иракский Курдистан, руководство которого проводит дружественную политику по отношению к Турции и может стать одним из таких поставщиков. В 2015 году DOR Organization for Kurdistan Oil and Gas Information предоставила отчет о нефтегазовых запасах региона, оценив их как весьма значительные: доказанные запасы нефти и газа составляют 50 млрд баррелей и 8-10 трлн куб. м соответственно.

Политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв считает, как он сказал haqqin.az,что Израиль и Турция вполне могут реализовать задуманный проект.

«Абсолютно реально учитывая прагматизм отношений между Израилем и Турцией, нельзя не констатировать, что периодически возникающие конфликты между ними вполне успешно купируются. В Европе прекрасно понимают, что Россия будет жестко бороться за свои позиции на европейском рынке, поэтому ЕС ищет альтернативные источники», - отметил эксперт.

Ничего хорошего в этой ситуации не ждет и украинский газопровод. «При таком развитии событий его успешно порежут на металлолом, как это уже произошло со множеством украинских предприятий. Аграрной сверхдержаве транзит похоже не нужен», - подчеркнул политолог.

Не исключает эксперт и попыток России помешать реализации азербайджанских проектов. «Хотя здесь не все от нее зависит, она определенно сумеет усложнить и даже приостановить реализацию азербайджанских проектов. Да, между Баку и Москвой отношения не такие сложные, как между Москвой и Киевом, но, как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь. Каждая страна борется за свои интересы, в том числе Россия и Азербайджан. Все это в порядке вещей, это нормальная конкуренция», - уверен эксперт.