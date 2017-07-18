Подписаться на уведомления
 

Россия и Китай проведут учения на Балтике

 

В акватории Балтийского моря с 21 по 28 июля пройдет первый этап двустороннего российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2017", сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передает Интерфакс.

По данным министерства, в учениях нем будут задействованы около десяти кораблей и судов различных классов, более десяти самолетов и вертолетов от Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. Основными целями учения являются повышение эффективности взаимодействия двух флотов по противодействию угрозам безопасности на море, отработка слаженности действий экипажей российских и китайских боевых кораблей, укрепление дружбы и сотрудничества между ВМФ России и ВМС НОАК.

21 июля отряд кораблей ВМС НОАК прибудет в Балтийск, где состоится торжественная церемония встречи, а также ряд протокольных мероприятий с участием командования ВМФ России и ВМС Китая. В этот же день состоится торжественная церемония открытия учения.

Активная фаза российско-китайских маневров пройдет с 24 по 27 июля в назначенном районе акватории Балтийского моря, где будет отработан ряд совместных действий на море, а также проведены тренировки по совместной организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны.

53 просмотров


Старости
Армения захватила часть территории Грузии
Армения захватила часть территории Грузии haqqin.az из Тбилиси
Наша погода
Сегодня 34° / 23°
19 Июл 33° / 22°
20 Июл 35° / 23°
21 Июл 34° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9509 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Россия и Китай проведут учения на Балтике
Андрей Золотарев: «Россия и Азербайджан борются за свои интересы» оценка эксперта
США передадут Украине военные катера после учений
Армения перекрывает поступление воды в Азербайджан оперативно
Хаос и бедность в самой богатой нефтяной стране мира наша реплика
Коррупционный скандал в Иране: миллионы долларов за перевод спортсменов в Азербайджан
Трамп сел за руль пожарной машины видео
Азербайджан предлагает новый треугольник: «Баку-Анкара-Ашхабад» мнения и оценки
Нефть дешевеет
США и Израиль против иранского присутствия в Сирии Заявление Белого дома
Политолог Гагик Амбарян: «Армения должна разместить у себя базы НАТО»
Зять Эрдогана обеспечит Азербайджан ударными беспилотниками
Автомобиль врезался в полицейскую машину у здания Конгресса США
США вводят новые санкции против Ирана
Армения снова предает Россию тайные переговоры Саргсяна с Брюсселем
В Ереване завершилось шествие оппозиции обновлено 23:10
Мэр Лондона готов встретиться с Трампом
Порошенко прибыл в Грузию
УЕФА запретил армянские флаги на матче «Карабаха»
Прием в честь Ильхама Алиева в Латвии фото
Сайт для неверных супругов выплатит клиентам компенсации из-за взлома
Мэром Лиона стал Кепеникян
Дутерте решил помириться с исламистами
Ильхам Алиев выступил на азербайджано-латвийском форуме в Риге фото; обновлено 22:23
Стая волков напала на село в Акстафе фото; видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться