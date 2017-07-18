Россия и Китай проведут учения на Балтике

В акватории Балтийского моря с 21 по 28 июля пройдет первый этап двустороннего российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2017", сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передает Интерфакс.

По данным министерства, в учениях нем будут задействованы около десяти кораблей и судов различных классов, более десяти самолетов и вертолетов от Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. Основными целями учения являются повышение эффективности взаимодействия двух флотов по противодействию угрозам безопасности на море, отработка слаженности действий экипажей российских и китайских боевых кораблей, укрепление дружбы и сотрудничества между ВМФ России и ВМС НОАК.

21 июля отряд кораблей ВМС НОАК прибудет в Балтийск, где состоится торжественная церемония встречи, а также ряд протокольных мероприятий с участием командования ВМФ России и ВМС Китая. В этот же день состоится торжественная церемония открытия учения.

Активная фаза российско-китайских маневров пройдет с 24 по 27 июля в назначенном районе акватории Балтийского моря, где будет отработан ряд совместных действий на море, а также проведены тренировки по совместной организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны.