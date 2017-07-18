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США испытали лазерное оружие в Персидском заливе Видео

 

Американский ВМФ провел испытание лазерного оружия в Персидском заливе, передает телеканал CNN.

Сообщается, что Система лазерного оружия (LaWS) размещена на транспорт-доке USS Ponce.

«Оно более точное, чем пуля. Это не узкоспециализированная система вооружения, как некоторые другие орудия, которые у нас есть в оборонной промышленности, действующие только в отношении воздушных контактов, или только против надводных целей или только в отношении… наземных целей, в этом случае это очень разноплановое оружие, оно может быть использовано против множества целей», — заявил капитан корабля Кристофер Уэлс.

Как отмечает телеканал, LaWS способна поражать объекты «со скоростью света» и является в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет. «Мы не беспокоимся из-за ветра, из-за дальности действия, мы не волнуемся ни из-за чего другого. Мы способны поразить цели со скоростью света», — приводит телеканал слова лейтенанта Кейла Хьюза (Cale Hughes).

В качестве цели для тестирования был выбран беспилотный самолет, который упал в море после попадания по нему лазерным оружием. Военные заявили, что удар был незаметным и беззвучным.

Сообщается, что лазерному оружию для функционирования необходим лишь определенный запас электричества, поступающего из небольшого генератора. Систему обслуживают три человека, а стоимость одного применения оружия оценено Хьюзом в один доллар.

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