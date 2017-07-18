В Турции арестована глава представительства Amnesty International

Суд Турции постановил в среду поместить под стражу шестерых активистов в сфере прав человека, в том числе главу турецкого представительства правозащитной организации Amnesty International Идиль Эсер. Им вменяется в вину участие в террористической организации, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

По его данным, еще четверо ранее задержанных активистов были отпущены под подписку о невыезде.

"Теперь стало ясно, что борьба за права человека стала в Турции преступлением", - приводит агентство комментарий секретаря Amnesty International Салила Шетти.

Эсер и другие активисты были задержаны 5 июля. Как отмечает агентство, они участвовали в собрании организации, которая якобы "склонна продолжить попытки совершить государственный переворот" в стране.