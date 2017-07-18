В Азербайджане обнулили таможенные ставки на бензин

Кабинет министров Азербайджана утвердил новые ставки акцизов на бензин, импортируемый в республику, сообщили Интерфакс-Азербайджан в Кабмине.

Решением правительства ставки по акцизам на импортируемый в страну бензин с содержанием свинца не более 0,013 грамма на литр и октановым числом менее 95 и 92 снижены с 200 манатов до 1 маната за тонну.

Данное решение вступило в силу с 18 июля и будет действовать в течение 90 дней.

Кроме того, решением Кабмина с 18 июля 2017 года сроком на 90 дней таможенные пошлины на ввоз в Азербайджан автомобильного бензина AI-95 и AI-92 снижены с 15% до нуля.

Соответствующие решения приняты правительством на основе согласованного предложения SOCAR, министерств финансов, экономики, налогов и Государственного таможенного комитета.

В августе 2016 года правительство Азербайджана уже применяло аналогичные льготы на импортируемый бензин. Тогда действие льгот было рассчитано на 60 дней.