Азербайджанец сделал страшную находку в Петербурге

В Невском районе Петербурга рабочие нашли останки человеческого тела и сообщили в полицию.

Днем 17 июля в правоохранительные органы обратился уроженец Азербайджана, который работает начальником металлобазы, об этом сообщает источник информагентства Nation News.

40-летний мужчина рассказал, что при проведении работ на Октябрьской набережной работники нашли стопу, похожую на человеческую. Специалисты выехали на место и подтвердили, что шокирующая находка действительно является частью нижней конечности человека. На фрагменте длиной в 30 и шириной в 11 сантиметров даже сохранились частицы кожного покрова.

Специалистам предстоит определить, как останки оказались на набережной. Стопу уже отправили в морг на исследование. Обстоятельства инцидента выясняются.