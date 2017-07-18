Анкара и Москва достигли предварительной договоренности о покупке турецкой стороной за 2,5 миллиарда долларов системы противовоздушной и противоракетной обороны С-400 «Триумф».

Соглашение подразумевает поставку Анкаре двух дивизионов противоракетной системы из России в 2018 году и производство еще двух на предприятиях военно-промышленного комплекса Турции. То есть вместе с системой ПВО-ПРО «Триумф» турецкая сторона получит и технологии для ее самостоятельного изготовления. А кроме того, Анкара станет третьим государством — после Китая и Индии — и первым членом НАТО, кому Москва решила продать свои самые совершенные на текущий момент противовоздушные, они же противоракетные, комплексы.

Попытки некоторых масс-медиа представить данное событие сенсацией выглядят довольно неуклюже, поскольку — как всякий серьезный контракт — данное соглашение имеет свою, хоть и непродолжительную, но предысторию.

Переговоры о покупке С-400 между Москвой и Анкарой начались еще в декабре прошлого года, когда турецкая сторона поняла, что в вопросах оснащения армии новейшими системами ПВО-ПРО оказалась, спасибо союзникам по НАТО, в тупике. В 2015 году из-за нежелания этих самых союзников по политическим соображениям развивать военно-техническое сотрудничество с Анкарой, а если быть более точным — лично с Эрдоганом, туркам пришлось отменить тендер на закупку систем ПВО, для проведения которого из военного бюджета страны было выделено 3,4 миллиарда долларов.

В качестве запасного варианта Анкара согласилась закупить китайские системы HQ-9 (аналог российских С-300), но в результате интриг, шантажа и прямого давления Брюсселя в ноябре того же 2015-го турецкой стороне пришлось отказаться от этой сделки. И после года неопределенности Турция обратилась к России, где встретила самый радушный прием и полную готовность к конструктивным переговорам.

Уже 22 февраля 2016 года турецкий министр обороны Фикри Ишык заявил о том, что на переговорах с Россией по продаже С-400 достигнут серьезный прогресс, однако «стороны еще не готовы подписать контракт». Камнем преткновения стали два пункта соглашения, выдвинутых турецкой стороной: передача технологии производства комплексов и предоставление Анкаре российской стороной кредита для приобретения двух дивизионов «четырехсотых».

Из-за того, что два этих вопроса ставили под угрозу вообще всю сделку, они были вынесены на самый высший уровень и стали одним из пунктов в повестке встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи в мае нынешнего года. Судя по всему, их обсуждение прошло успешно, то есть турецкие условия были приняты, поскольку уже в июне, на Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин заявил о приобретении Анкарой комплексов С-400 как о вполне решенном вопросе.

Оставался только один неурегулированный момент — цена контракта. Именно после того, как стороны договорились на сумму в 2,5 миллиарда за два дивизиона и пакет технологий, часть которой будет предоставлена российской стороной в качестве кредита, официальные лица двух стран сочли возможным объявить о предварительном закрытии сделки в средствах массовой информации.

При том, что США крайне нервно реагируют на то, что их союзники по НАТО и региональные клиенты приобретают оружие «на стороне», да еще такие сложные комплексы, которые не могут быть интегрированы в общие системы Атлантического блока – достаточно вспомнить прессинг Турции по поводу оружейного контракта с Пекином – первоначальная реакция Вашингтона на соглашение Анкары и Москвы по С-400 выглядит образцом голубиной кротости.

Ряд ведущих американских военных экспертов даже высказался в том духе, что приобретение Турцией С-400 может быть выгодным для Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, поскольку позволит изучить оперативные возможности и ограничения этого комплекса, а также разработать средства для его нейтрализации. Даже если Анкара получит от Москвы его облегченную экспортную версию.

Министр обороны США генерал Джеймс «Бешеный пес» Мэттис на брифинге вообще сначала ограничился заявлением о том, что «это суверенное решение, вот и все». Высказав, правда, озабоченность в отношении того, «как обеспечить оперативную совместимость системы НАТО с российской. Они никогда не будут оперативно совместимыми».

Но терпения бывшего лихого командира морпехов хватило ненадолго, и буквально через несколько секунд он выдал ключевую фразу: необходимо «дождаться дальнейшего развития событий, посмотреть, действительно ли сделка будет заключена и реализована».

И в этой фразе содержится своеобразный «момент истины». Американцам нужны образцы С-400. Туркам — технологии для своего ВПК, а если они приобретаются за счет российского кредита — то это вообще просто праздник какой-то. Одновременно с этим итало-французский концерн Eurosam готовит свои предложения по комплексам ПВО-ПРО для Анкары. Кстати, турецкая сторона не особо заморачивается вопросами «совместимости» С-400, считая, что достаточно будет перепрошивки систем управления программой IFF (friend and foe identification program, «свой-чужой»).

А где здесь российский интерес — большая загадка, поскольку верх наивности считать, что данная сделка может всерьез «расколоть НАТО» или надежно «привязать» Анкару к Москве. Турция является региональным конкурентом России, дорожит членством в НАТО, и никакие оружейные контракты этого не изменят.

Специалисты двух стран утверждают, что на окончательное согласование всех деталей окончательного соглашения по С-400 уйдет еще не меньше года. По нынешним стремительным временам, да еще и с динамикой российско-турецких отношений, которая иногда напоминает мне график температуры больного лихорадкой — то пик, то падение на дно — это огромный срок. И пока не будет выплачен аванс и первый дивизион не уйдет в Турцию, никто в жизнеспособности этой сделки уверен быть не может. Как не может быть уверен, что первый ее этап не станет и последним.