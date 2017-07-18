Турция прорывает блокаду Катара через Азербайджан

Турция начала транспортировку через Азербайджан продуктов в Катар, который находится в блокаде. Об этом передает Sabah со ссылкой на высокопоставленного официального представителя Катара.

Источник сообщает, что начиная с этой недели предпочтение будет отдаваться поставкам продуктов в Катар из Турции по суше, нежели по воздуху.

«Поддержка Турции помогла Катару ослабить продуктовое эмбарго. И конечно же, это увеличило товарооборот между странами. Планируется доставка турецких продуктов в Азербайджан, оттуда по суше к порту на юге Ирана и, наконец, на кораблях в Катар. Транспортировка по суше обходится дешевле, чем по воздуху, а также можно перевозить больше грузов», - сообщил катарский чиновник.

Напомним, что Турция поддерживает Катар, против которого ввели санкции несколько арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Сразу после введения санкций Турция отправила в Катар военный контингент и разместила там базу. В то же время Турция начала снабжать Катар необходимыми продуктами и товарами.

Саудовская Аравия и ее союзники обвиняют Катар в поддержке радикальных террористов и Ирана, которые, по их мнению, дестабилизирует регион. Коалиция выдвинула Катару ультиматум, состоящий из 13 пунктов. Катар отверг все 13 пунктов, и поэтому вопрос о снятии санкций отложен на неопределенное время.