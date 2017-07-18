В Азербайджане сохранится жара

«В течение следующих двух дней в Азербайджане сохранится жаркая солнечная погода». Как сообщает Report, об этом заявила исполняющий обязанности директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Департамента национальной гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что 19-20 июля на территории страны дождей не ожидается: «Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове будет колебаться в пределах 35-39 градусов, в регионах — 35-40 градусов, в горах — 25-30 градусов».