Учения НАТО в Грузии

Военные учения стран НАТО и партнеров альянса «Достойный партнер-2017» пройдут в Грузии с 30 июля по 12 августа. Об этом сообщает Министерство обороны Грузии.

Учения откроются 30 июля на военном аэродроме Вазиани в пригороде Тбилиси. В них примут участие более 2,8 тысячи военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины.

В учениях будут задействованы немецкий бронетранспортер GTK Boxer, американские танки Abrams и пехотные боевые машины M2 Bradley и Stryker, а также американский военный самолет C-130.

Учения будут проходить на военных базах Вазиани и Норио.