Президент Грузии: «Россия постоянно создает трудности для нас»

Главным вызовом, стоящим перед Грузией, остается ее нарушенная территориальная целостность, а еще одна важная проблема — создание трудностей со стороны России, заявил президент республики Георгий Маргвелашвили.

«Перспектива развития Грузии не может рассматриваться в противостоянии с каким-либо ее соседом, она рассматривается исключительно в добрососедстве. Исключением является Российская Федерация, действия которой по созданию постоянных трудностей нашему государству ухудшают безопасную среду в регионе», — сказал президент во вторник в Тбилиси на встрече с грузинскими послами.

Он считает, что с первых дней создания независимой Грузии «Россия пытается остановить ее европейское развитие».

«Грузия является страной Восточной Европы. Об этом заявляют наши партнеры. Грузия будет развиваться как европейская страна, разделяя все европейские ценности», — заявил Маргвелашвили.