Северная Корея строит ракеты на деньги от продажи виски

Северная Корея тратит средства от продажи дорогих часов, ювелирных изделий, виски и других товаров якобы на финансирование своей ядерной программы, пишет Daily Mail.

В СМИ появились фотографии, сделанные в двух элитных магазинах Пхеньяна. Как утверждается, это торговые точки Puksae Shop и Pottongang Ryugyong Shop.

На снимках можно увидеть различную продукцию, в том числе парфюм, одежду, ювелирные изделия.

По некоторым данным, среди представленных товаров есть часы марки Montblanc, но владелец бренда — компания Richemont — сообщает, что не ведет торговли в КНДР или в странах, находящихся под санкциями.

В компании не исключили, что в данном случае речь может идти о неавторизированном канале поставок, поддельной или подержанной продукции.