В конституции «Малороссии» будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с Россией, заявил «вице-премьер» сепаратистской «Донецкой народной республики», «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев, передает РИА Новости.

«Курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии при сохранении независимости и суверенитета. Сохранение безвиза в случае согласия Евросоюза. Деолигархизация, в том числе на законодательном уровне», — добавил Тимофеев.

Он также сказал, что основной закон «нового государства» также будет предполагать возобновление участия в деятельности СНГ и проведение переговоров в трехстороннем формате «Малороссия»-Россия-Евросоюз.

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Глава сепаратистской «Донецкой народной республики» («ДНР») Александр Захарченко заявил, что для того, чтобы выйти из тупиковой ситуации в Украине, необходимо создать на период трех лет новое государство — Малороссию. Об этом 18 июля сообщает Интерфакс.

«Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемником Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название «Украина» дискредитировало себя», — сказал он.