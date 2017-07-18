Этаж со стройматериалами горит в 27-этажном здании в Москве на Новом Арбате, дом 17. Как сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МЧС, по уточненным данным, пожар возник на седьмом этаже, передает ТАСС.

«Он горит открытым огнем», — сказал собеседник агентства. Само здание находится на реконструкции.

«На седьмом этаже горят помещения, приспособленные под склад стройматериалов, огнем частично охвачена отделка на шестом этаже», — уточнили в ГУ МЧС.

В здании наблюдается очень сильное задымление, идет густой черный дым, который распространился по всему Новому Арбату.

На месте происшествия работают десять пожарно-спасательных подразделений.