В Москве с нескрываемой радостью встретили итоги саммита Украина-Евросоюз, который прошел в Киеве 12-13 июля. Европейскую сторону на нем представляли глава Евросоюза Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини. Внешне все было вполне благопристойно. Опубликованы фотографии украинского президента Петра Порошенко и Юнкера, которые с обожанием смотрят друг на друга и, похоже, готовы слиться в страстном поцелуе, почти как в свое время Брежнев и Хонеккер.

Однако на самом деле на саммите произошел конфуз. Киев добивался, чтобы старушка Европа во весь голос заявила о европейском устремлении Украины. Однако против этого сначала выступили Нидерланды, а потом их поддержали Германия и Франция. Они отказались признать европейский выбор украинцев и даже отвергли намек на возможность членства Украины в Евросоюзе в ближайшем будущем.

"Последнее прощай Российской империи"

Между тем министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался доволен результатами саммита. Киев считает, что главным стало достижение соглашения об ассоциации, а не о членстве между Украиной и ЕС, которое вступит в силу 1 сентября, а также введение безвизового режима для граждан Незалежной. На открытии заседания с участием Юнкера и Туска президент Украины Петр Порошенко объявил, что получение Украиной безвизового режима с ЕС является «последним «прощай» Российской империи и Советскому Союзу».

Украинские власти также весьма довольны расширением торговли с ЕС. В материалах к саммиту говорится, что в первом квартале 2017 года объем взаимной торговли вырос на 30% в сравнении с первым кварталом 2016 года. Киев также радует политическая поддержка со стороны ЕС.

На саммите представители Евросоюза поддержали территориальную целостность Украины, вновь осудили присоединение Крыма к России, а также выступили в пользу исполнения Минских соглашений по Украине. Туск, в частности, потребовал немедленно освободить всех незаконно задержанных в России граждан Украины. Эта поддержка до такой степени вселила уверенность в будущее отношений с ЕС, что Киев предложил в качестве площадки для следующего саммита Донецк или Ялту.

"Ненужная бумажка"

Тем не менее тот факт, что на нынешнем 19-ом по счету саммите Украина-ЕС так и не было принято итоговое заявление многими и в Москве и даже в Киеве было расценено как глубокий кризис в отношениях Украины с Европой. О том, что завершение саммита произошло без итогового документа, что всегда было в правилах европейской дипломатии является свидетельством "глубокого кризиса в отношениях" написала украинская "Европейская правда" в день закрытия форума.

Одновременно в Москве саркастически отнеслись и к заявлению украинского министра Климкина об отсутствии необходимости в итоговой декларации саммита.

Что же не устраивает Европу в политике украинского руководства? Прежде всего это бессилие киевских властей в борьбе с коррупцией. Председатель Еврокомиссии Юнкер на пресс-конференции ясно дал понять неудовлетворенность Европы в этой области. «Ситуация не является удовлетворительной», - сказал он. - Если вы не уничтожите коррупцию, инвесторы не придут на Украину. Это то, на чем мы настаиваем».

Петр Порошенко объясняет отсутствие результатов в борьбе с коррупцией "советским наследием". В интервью французскому изданию Le Figaro он заявил, что «советская система коррупции слишком глубоко укоренена в обществе и в умах каждого».

Эти слова - чистой воды лукавство. В СССР со всеми его чудовищными изъянами коррупция была в десятки раз ниже, чем в нынешней Украине и России - тогдашние воры и жулики боялись или положить на стол партбилеты, или быть расстрелянными - примеров последнего немало.

А что происходит сейчас? Как свидетельствуют данные, обнародованные изданием Politeka и приведенные российской Gazeta.ru, в 2017 году средний размер украинской взятки вырос на 9 тыс. грн и составил 31 тыс. грн (71 тыс. рублей). При этом за первые пять месяцев года по статье о взяточничестве получили приговоры 113 человек. Это на 81 приговор больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако количество приговоров еще не говорит об эффективности в борьбе с коррупцией и ссылки на некое "советское наследие", а также на войну в Донбассе здесь не работают. Просто на Украине серьезно бороться с коррупционерами никто не собирается.

Эксперты связывают разногласия между Киевом и Брюсселем не только отсутствием результатов в борьбе с коррупцией и прогресса в проведении структурных реформ, но и разное понимание действительности.

"Прежде чем проводить саммит на Донбассе, Киев должен перестать убивать местных жителей, а затем попытаться восстановить свою государственную целостность", - говорит Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии. Пока ни о чем подобном речи не идет. Украинский президент по мнению политолога вообще очень часто говорит вещи, которые никак не связаны с реальностью. Накануне например, заявил, что Украина готова присоединиться к плану по вступлению в НАТО. Сидевшие рядом представители Альянса сделали вид, что не заметили его слов, а еще через несколько часов официальный представитель МИД республики опроверг слова своего президента.

Российские эксперты не без оснований полагают, что у Брюсселя и Киева разные интересы. Дело в том, что ЕС уже получил от Украины все, что хотел, закрывшись от ненужных ему украинских товаров.

Киеву это очень неприятно, учитывая, что страна напрочь отвернулась от российского рынка. И все доводы того же министра Климкина о том, что на саммите Киев получил квоту для украинских производителей и что Европа в скором времени "будет покупать украинские сосиски", являются большей частью фантазиями, которые в Москве вызывают только смех.

Что хочет Путин?

Как бы ни развивались отношения между Украиной и ЕС, российская составляющая украинской политики остается неизменной и предельно жесткой. Президент Путин, для которого киевский Майдан, оцененный им как госпереворот был личным оскорблением, ясно дает понять, что он не позволит США "рулить" на Украине, какой бы глубокой не была "химия" в отношениях с Дональдом Трампом и как бы Москва не хотела улучшить свои отношения с Америкой и снять наложенные на Россию санкции. Украина была и остается для Путина сферой контроля России, важнейшим вопросом российской национальной безопасности. И точка.

В Вашингтоне понимают, что Путин в украинском вопросе будет предельно неуступчив. "Трамп и Путин добились ограниченного прогресса по Сирии, однако Москва стала интенсивнее пытаться дестабилизировать Украину, - пишет газета TheWall Street Journal. - Путин не хочет развертывать более крупные вооруженные формирования, однако боевые действия на востоке Украины уносят пять-шесть жизней в неделю. В последнее время Кремль усилил агрессию, добавив вооруженные нападения на гражданские цели и заказные убийства, калечащие украинское государство и его экономику".

С автором статьи Адрианом Каратницким, сотрудником Атлантического совета и содиректором инициативы "Украина в Европе", можно поспорить в отношении того, кто на самом деле "добавляет вооруженные нападения" - Москва или Киев. Однако нельзя не согласиться с его выводом, что "личная химия" между Трампом и Путиным не перевесит физику силовой политики и дипломатии".

На украинском фронте без перемен

Впрочем, вряд ли Путина радует экономическая деградация в Украине, о которой он на днях рассказал на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината. Там он опроверг данные об укреплении торгово-экономических связей Украины с ЕС и сказал, что объем ее торговли после подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом упал - как с Россией, так и с ЕС.

"Нет уже отраслей (на Украине), которые эффективно бы работали, кроме сельского хозяйства", - констатировал Путин, предупредив при этом, что и эта отрасль после появления в Украине ГМО (генетически модифицированные организмы) может прийти в упадок.

Вероятно, российское руководство рассчитывает, что разочарование украинцев в отношениях с ЕС приведет к нарастанию народного давления на власти с тем, чтобы правительство возобновило торговые и экономические связи с Россией. Представляется, что улучшение отношений с Киевом может стать стратегической задачей Владимира Путина, если он продлит свой президентский мандат до 2024 года. Но пока украинский фронт в диалоге с Трампом может быть более трудным, чем сирийский или какой-либо другой. На Ближнем Востоке между Россией и США возможны "размены" и взаимоприемлемые компромиссы. Что касается Украины, то контуры возможных договоренностей между Москвой и Вашингтоном даже не просматриваются.