В Академической библиотеке Латвийского университета открылся Азербайджанский информационный центр.

На открытии центра выступил посол Азербайджанской Республики в Латвии Джаваншир Ахундов. Дипломат отметил, что необходимость создания такого центра была очевидной уже давно. И вот наконец при содействии руководства университета, в частности проректора Валдиса Сеглиньша, усилии директора библиотеки Венты Коцере, представителя по делам национальных меньшинств при президенте Латвии Романа Алиева, а также с финансовой помощью спонсоров – бизнесменов Рафика Сейфуллаева и Зияфята Ибрагимова один из кабинетов стал экспозицией истории и культуры Азербайджана.

Цель инфоцентра – представить широкой латвийской общественности, прежде всего студентам, учащимся, преподавателям, ученым, а также всем желающим непредвзятые знания об этой стране.

Одна из целей инфоцентра – распространение правдивой информации о политике, достижениях современного Азербайджана во всех сферах жизнедеятельности.

На полках десятки книг, альбомов, пособий, научных трудов, много детской литературы на разных языках. Внушительно выглядит государственный географический атлас этой закавказской республики, изданный в формате настоящего фолианта.