Президент Азербайджана Ильхам Алиев завершил визит в Латвию, сообщает АзерТАдж.
В аэропорту Риги президента Азербайджана провожали официальные лица Латвии.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев завершил визит в Латвию, сообщает АзерТАдж.
В аэропорту Риги президента Азербайджана провожали официальные лица Латвии.
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