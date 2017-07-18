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Страна, где разрушают школу, чтобы выстроить мотель фото

Автор: Сюзан Джагинян, отдел Армении 

Какому-то высокопоставленному армянскому чиновнику в голову пришла гениальная мысль, которую он не преминул реализовать. Пришлось, правда, осуществить многоходовую операцию по покупке, перепродаже и опять покупке, а потом все по новой нескольких объектов недвижимости, но в результате он добился того, чего возжелал: школа в самом центре Еревана превратилась в элитный бордель, пардон, отель. Все ведь знают, что в Армении это практически одно и то же. И эта уже не школа принадлежит теперь одному олигарху.

Все провернули втихаря и технически безупречно: сначала подбили правительство закрыть школу в связи с ее «аварийным состоянием» и даже строителей подогнали. Чего уж там ремонтировали, никто не знает, но вскоре здание предоставили Палате адвокатов республики. Якобы даже впоследствии там начнут функционировать Школа адвокатов и офис государственного защитника. То есть все чинно и с исключительно благородными целями: одно учебное заведение сменит другое и все под эгидой государства.

Но недолго в школе №25 имени Мравяна, располагавшейся впритык к главному плацу страны - площади Республики, хозяйничали адвокаты – пришел и их черед освободить престижные квадратные метры. В 2012 году школа с легкой руки правительства перестала существовать и здание.

Потом еще там немного поковырялись строители-ремонтники, типа реконструировали что-то, и вот уже в центре города возвышается отель «Централ».

То есть ни о какой аварийности говорить не приходится. Все достаточно просто: провели определенные манипуляции с документами, здание приватизировали, ну а теперь, как говорится, хозяин – барин, что хочу, то и ворочу.

Еще несколько таких же акробатических приемов с документами - и всю Армению могут продать с потрохами, то бишь с населением. И так же втихаря. Впрочем, и это уже было. Страна, в которой и олигархи и правители - предатели нации, напропалую грабящие народ, не имеет будущего.

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