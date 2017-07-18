Ряд СМИ опубликовал информацию о том, что чемпион мира по боксу Эльвин Мамишзаде избил девушку в одном из ночных клубов Баку. Сам спортсмен подтвердил информацию, что у него был конфликт с девушкой, но сказал, что не бил ее.

В пресс-службе МВД на запрос haqqin.az также подтвердили данную информацию.

«Девушка по имени З.Оруджева обратилась в Управление полиции Сабаильского района с заявлением о том, что ночью 16 июля ее знакомый Эльвин Мамишзаде нанес ей удар в голову, отчего она получила травму», — отметили в пресс-службе МВД.

На основе обращения девушки и собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 221.1 (хулиганство) УК Азербайджана. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия.

Что касается вопроса возможного ареста спортсмена, то в МВД отметили, что это будет зависеть от расследования инцидента.