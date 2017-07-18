В иракском Мосуле задержаны смертницы из России

В древней части иракского Мосула задержали группу из 20 террористок-смертниц. Как сообщает Deutsche Welle, среди них были и гражданки России.

По данным источника, женщины прятались в тоннелях, построенных боевиками «Исламского государства». Также там нашли оружие и пояса смертников, которые задержанные, предположительно, собирались использовать при нападениях на военных.

Среди предполагаемых экстремисток — гражданки Турции, Канады, Германии и Ливии.

Ранее сообщалось, что среди задержанных была 16-летняя девушка-переводчик из немецкой Саксонии. Она исчезла примерно спустя год после того, как якобы связалась со сторонниками ИГ в Интернете.