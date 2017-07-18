Азербайджанская компания решила строить дороги в Боснии

Азербайджанская строительная компания AzVirt в консорциуме с китайскими партнерами подала заявку на участие в тендере по строительству дороги в Боснии и Герцеговине, сообщает Reuters.

Всего заявки на строительство скоростного шоссе с севера на юг Боснии стоимостью 100 миллионов евро подали пять компаний, совместных предприятий и консорциум компаний из Китая, Турции, Австрии и Азербайджана.

"Китайская Gezhouba Group и консорциум из AzVirt и PowerChina подали заявку на строительство 11,75-километрового участка панъевропейского коридора VC, который проходит через Боснию из Будапешта в хорватский порт Плоче", - говорится в сообщении.

Турецкие Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret AS и совместное предприятие Fernas и Ozgun Insaat, а также СП из австрийского Strabag и боснийской Euro-Asfalt также участвуют в тендере по участку Почитель-Звировичи на юге Боснии.