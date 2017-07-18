Подписаться на уведомления
 

Азербайджанская компания решила строить дороги в Боснии

 

Азербайджанская строительная компания AzVirt в консорциуме с китайскими партнерами подала заявку на участие в тендере по строительству дороги в Боснии и Герцеговине, сообщает Reuters.

Всего заявки на строительство скоростного шоссе с севера на юг Боснии стоимостью 100 миллионов евро подали пять компаний, совместных предприятий и консорциум компаний из Китая, Турции, Австрии и Азербайджана.

"Китайская Gezhouba Group и консорциум из AzVirt и PowerChina подали заявку на строительство 11,75-километрового участка панъевропейского коридора VC, который проходит через Боснию из Будапешта в хорватский порт Плоче", - говорится в сообщении.

Турецкие Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret AS и совместное предприятие Fernas и Ozgun Insaat, а также СП из австрийского Strabag и боснийской Euro-Asfalt также участвуют в тендере по участку Почитель-Звировичи на юге Боснии.

561 просмотров


Старости
Ильхаму Алиеву предстоит разговор с «Хромой уткой»
Ильхаму Алиеву предстоит разговор с «Хромой уткой» наше послесловие
Наша погода
Сегодня 36° / 23°
19 Июл 33° / 22°
20 Июл 34° / 23°
21 Июл 34° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9623 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Луганские сепаратисты отказались от «Малороссии»
Американцы призвали Трампа посетить Баку
Австрийский министр на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото
Азербайджанская компания решила строить дороги в Боснии
В Гаджигабуле утонули отец и сын Обновлено
В иракском Мосуле задержаны смертницы из России
Доллар незначительно подешевел
Азербайджанский чемпион избил девушку в ночном клубе + реакция МВД
США могут ввести санкции против Венесуэлы
Порошенко пообещал восстановить суверенитет в Донбассе
Айдын Алиев: «Турецкие предприниматели пытаются уклониться от налогов»
Страна, где разрушают школу, чтобы выстроить мотель фото
Ильхам Алиев завершил визит в Латвию
МИД и Минобороны Армении осудили Ереван за Нжде не наши абсурды
«Малороссия» хочет присоединиться к союзу Белоруссии и России обновлено 12:40
Житель Баку покончил с собой у могилы отца
Посол Азербайджана в Латвии: «Риге нужна правдивая информация» эксклюзив
Украина достала Европу наш комментарий
Сильный пожар в Москве фото; видео
Землетрясение в Ленкорани
Метро Стамбула затоплено из-за сильного ливня
Таможня предотвратила ввоз наркотиков
В Афганистане в результате наводнения погибли 17 человек
Северная Корея строит ракеты на деньги от продажи виски
Президент Грузии: «Россия постоянно создает трудности для нас»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться