Американцы призвали Трампа посетить Баку

Президенты России и США на полях саммита G-20, по всей видимости, договорились не вмешиваться в дела суверенных республик. Однако Россия серьезно ограничивает пространство для маневра закавказских республик: Азербайджана, Грузии и Армении, говорится в опубликованной Newsweek статье профессора Стивена Бланка.

По мнению автора, последние события в регионе демонстрируют, что договорённости Трампа с Путиным бессмысленны и что суверенность и территориальная целостность закавказских республик для России ровным счетом ничего не значат.

В июле этого года Россия в момент демаркации в одностороннем порядке передвинула свою границу на 700 метров вглубь Грузии. В результате теперь российские войска находятся в одном километре от автодороги Баку - Тбилиси - Поти, являющейся одной из главных региональных магистралей.

Более других Россия уже на протяжении многих лет ограничивает возможности Армении, вынуждая ее вести внешнюю и внутреннюю политику только по указке Кремля. По требованию России Армения присоединилась к ЕАЭС, и Москва оставляет за собой право разрешать или запрещать Еревану заключать соглашения с ЕС. Армию и границы Армении также под контролем РФ, не говоря уже о российских военных базах в Гюмри и Эребуни.

В последнее время Россия увеличивает давление и на Азербайджан. В нагорно-карабахском конфликте Москва уже давно не придерживается нейтральной позиции и даже провела совместные учения с армянской армией. В то же время РФ проводит военно-морские учения с Ираном, которые из-за близости к границе могут навредить энергетической инфраструктуре Азербайджана.

Одна из целей совместных с Россией и армянских, и иранских учений - заставить Азербайджан примкнуть к ЕАЭС и отказаться от роли главного партнера Запада в регионе. Россия не может позволить Азербайджану стать ее энергетическим конкурентом на Балканах.

Ну и, как обычно, российский МИД обвиняет Азербайджан в дискриминации русских. И это в то время как российский суд закрыл одну из крупнейших лоббистских организаций азербайджанцев в России – Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК). А вот к армянам российские официальные органы проявляют особую доброжелательность и всячески поддерживают разного рода армянские организации в РФ.

Недавно Мария Захарова публично оскорбила азербайджанских журналистов. А последнее трагическое событие – смерть под обстрелом армянских оккупационных сил азербайджанской женщины и ее внучки - подтверждает опасения, что конфликт в Нагорном Карабахе может разгореться в любой момент. И главная опасность этого в том, что военные действия в Карабахе могут серьезно аукнуться далеко за его пределами.

«Положительным фактом являются изменения, которые происходят в Вашингтоне. Администрация Обамы забыла о таком важном регионе как Кавказ и его проблемах. А теперь новый госсекретарь Рекс Тиллерсон встречается с Ильхамом Алиевым в Стамбуле. Новая администрация в США может приложить усилия и помочь в урегулировании карабахского конфликта путем переговоров. Очень важно, чтобы Тиллерсон, вице-президент Майкл Пенс и президент Трамп совершали регулярные визиты в Баку, Тбилиси и Ереван и продемонстрировали волю Запада в защите суверенитета этих стран и урегулировании конфликтов», - пишет Стивен Бланк.