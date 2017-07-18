Луганские сепаратисты отказались от «Малороссии»

Власти сепаратистской «Луганской народной республики» заявили, что не имеют отношения к решению о создании государства «Малороссия». Председатель народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко опроверг участие официальных представителей Луганска в заседании представителей регионов Украины в Донецке, где было заявлено об учреждении такого государства, передает Интерфакс.

«Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался», - сказал Дегтяренко.

Дегтяренко подчеркнул, что «на данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения», так как такие решения можно принимать только с учетом мнения народа. «Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет», - заявил он.

«Мы готовы обсудить данный вопрос в случае поступления предложений. Но повторю еще раз, данный вопрос не поступал на рассмотрение», - добавил он.