Китай завалил страны копиями американских беспилотников

Союзники Соединенных Штатов, столкнувшись с нежеланием США продавать наиболее современные боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), массово закупают их более дешевые аналоги у Китая. Об этом сообщает в понедельник на своем сайте газета The Wall Street Journal.

По ее данным, в последнее время такие союзники США, как Саудовская Аравия и Иордания, все чаще используют боевые беспилотники китайского производства.

Кроме того, произведенные в КНР БПЛА также были замечены при изучении спутниковых снимков военных баз в Египте и Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает газета. По ее информации, такие аппараты активно применяются на поле боя, Эр-Рияд, в частности, использует их для нанесения ударов в Йемене. Отмечается, что речь идет о китайских копиях таких американских БПЛА, как Predator и Reaper.

Как пишет газета, США уже продолжительное время отказываются продавать наиболее мощные из своих беспилотников зарубежным странам, в том числе ближневосточным союзникам. Из всех партнеров Вашингтона лишь Великобритания добилась права на закупку новейших версий БПЛА Predator и Reaper, отмечает издание.

The Wall Street Journal пишет, США прежде всего опасаются, что беспилотники могут попасть в руки врагов, будут использованы для подавления гражданских беспорядков или же подорвут военное доминирование Израиля на Ближнем Востоке.

На этом фоне Китай воспользовался ситуацией и решил удовлетворить спрос американских союзников на такие боевые машины, поставляя им копии указанных БПЛА, причем по гораздо меньшей цене, сообщает газета.