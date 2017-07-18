Порошенко: «Меня не просили выдать Саакашвили»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не получал от властей Грузии требования об экстрадиции экс-президента их страны Михаила Саакашвили.

"Мы поддерживаем эффективную коммуникацию с властями Грузии, но мы не получали запроса об экстрадиции. Соответственно, мы не рассматривали этот вопрос", - сказал он, выступая во вторник на пресс-конференции в Тбилиси.

На вопрос о том, может ли этот вопрос встать на повестку дня, Порошенко заявил, что "все зависит от властей Грузии" и что ему по данной теме "больше сказать нечего".