Двухсторонние отношения Латвии и Азербайджана становятся все теснее, что дает возможность начать новые проекты экономического сотрудничества, заявил президент Латвии Раймондс Вейонис в понедельник, 17 июля, в Рижском замке на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Латвии отметил, что этот год очень интенсивен в двухсторонних отношениях наших стран, так как состоялся обмен визитами на высшем уровне, свидетельствущие о тесном сотрудничестве на уровне различных госструктур и самоуправлений.

«Сегодня подписана совместная декларация о создании стратегического партнерства между Латвией и Азербайджаном, а также договоры в области образования, транспорта и надзора в строительстве, что даст новые возможности в углублении двухсторонних отношений, - отметил президент Р.Вейонис.

Раймондс Вейонис также подчеркнул, что Латвия с её выгодным географическим положением хочет укреплять сотрудничество с Азербайджаном в сфере транспорта, особенно в рамках транспортного коридора "Север-Юг", а также развивать экспорт латвийских продовольственных товаров в Азербайджан. «Мы видим потенциал для развития сотрудничества в образовании и науке, в IT-сфере, фармакологии и строительстве. Мы очень заинтересованы в создании регулярного авиасообщения между Латвией и Азербайджаном, что сделает успешнее бизнес-контакты и будет хорошей поддержкой туристической отрасли», - сказал президент Латвии.

Во время встречи двух президентов обсуждался широкий круг вопросов, в том числе права человека и состояние сферы демократии в Азербайджане. «Соблюдение принципов демократии, прав человека и верховенства закона важны для успешного развития любого государства. Латвийская сторона призвала работать над этими вопросами. Одновременно хотелось бы указать, что это важно и для развития отношений Евросоюз - Азербайджан», - отметил президент Латвии.

Раймондс Вейонис признал, что Азербайджан – важный партнер ЕС в области энергетики и транспорта и оценил роль Азербайджана в проекте "Южный газовый коридор", который является значимым звеном для диверсификации поставок энергии в страны Евросоюза. Латвия поддерживает предстоящее заключение договора о сотрудничестве ЕС-Азербайджан, а предстоящий в ноябре саммит ЕС Восточного партнерства будет хорошей возможностью создать взаимовыгодные направления дальнейшего сотрудничества.

Стоит отметить, что в Латвии в последние годы растет интерес к Азербайджану, динамично развивающейся стране с огромным экономическим потенциалом, государству, играющему все более заметную политическую роль в регионе. Крепнут бизнес-контакты между предпринимателями и фирмами двух стран, налаживается обмен студентами. Есть надежды на более интенсивное развитие туристической отрасли Латвии и Азербайджана. В документах, подписанных в Риге, есть пункты о конкретных шагах в этих сферах. остается ждать их реализации.